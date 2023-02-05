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سعر الدولار يرتفع في البنك الأهلي ومصر اليوم الأحد

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سعر الدولار يرتفع في البنك الأهلي ومصر اليوم الأحد

elaosboa12897
الدولار
Native
Teads
الأحد، 05-02-2023 11:27 ص

 

 

استقر سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الخميس الماضي.

 

وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر أكثر من 10 قروش مقارنة ببداية تعاملات أمس.

 

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيها للبيع.

 

بنك مصر: 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 30.23 جنيها للشراء، و30.30 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

 

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.28 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 30.23 جنيه للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 30.23 جنيها للشراء، و30.33 جنيه للبيع.

 

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