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تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين في آخر تحديث له

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تعرف على سعر الدولار اليوم الإثنين في آخر تحديث له

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الدولار
Native
Teads
الإثنين، 30-01-2023 10:22 ص

 

شهد سعر الدولار اليوم الإثنين، استقرارًا في البنوك العاملة بمصر، وذلك مقارنة بمتسواه في نهاية تعاملات أمس الأحد.

 

حيث استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 30 يناير 2023، عند 29.84 للشراء، 29.94 للبيع.

 

وشهد سعر الدولار اليوم الاثنين 30 يناير 2023، في بداية التعاملات سعر 29.84 جنيه للشراء في بنك المصرف المتحد 29.94 جنيه

 

في بنك الإسكندرية

 

استقر سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 30 يناير 2023 عند 29.84 جنيه للشراء، كما سجل سعر 29.94 جنيه للبيع.

 

 البنك الأهلى:

 

استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلى، في بداية تعاملات اليوم الإثنين 30 يناير 2023، عند 29.74 جنيه للشراء 29.84 جنيه للبيع في سعر الدولار.

 

بنك مصر

استقر سعر صرف الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم الأثنين 30 يناير، عند 29.74 جنيه للشراء 29.84 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكان والتعمير

استقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكان والتعمير بداية اليوم الإثنين 30 يناير 2023، عند ٢٩.٨٤ جنيه للشراء ٢٩.٩٤ جنيه للبيع.

 

في البنك التجارى الدولى

استقر سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة الإثنين 30 يناير 2023 في بداية التعاملات عند 29.84 جنيه للشراء. 29.94 جنيه للبيع.

 

توقعات سعر الدولار الفترة القادمة:

قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه ليصل إلى 25 جنيها خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن قناة السويس استطاعت تحقيق 8 مليارات دولار في العام الماضي والفترة المقبلة ستشهد الأفضل للدولة المصرية.

 

وأكد بدرة خلال تصريحات إعلامية مع الإعلامى أحمد موسى، أن صندوق النقد الدولي سيراجع الوضع الاقتصادي في مصر كل 3 أشهر، لافتا إلى أن المؤسسات الدولية الاقتصادية تشهد بالاستقرار الاقتصادي المصري، وهو ما يساعد على زيادة معدلات التنمية بمختلف المجالات داخل الدولة.

 

 

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