الجمعة، 13-08-2021
11:13 ص
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منصة ليندو
للتمويل الجماعي لفواتير الشركات هي منصة إلكترونية تهتم بتقديم القروض الصغيرة لتمويل المشروعات
والشركات الناشئة، وهي حاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي لتمويل المشروعات
المتوسطة والصغيرة في إطار ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
رابط منصة ليندو للتمويل الجماعي لفواتير الشركات
تحرص نمصة ليندو على
تقديم التمويلات للشركات بشكل يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، ومنها فواتير
المبيعات للشركات، فتتميز بسهولة الحصول على التمويل وفي أقل وقت ممكن، فهي تقدم
التمويل للشركات المختلفة بدون الحصول على ضمانات أصولية، وتدرك المنصة جيدا حجم
التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والناشئة في السوق، وذلك ما يدفع المنصة
إلى تقديم المساعدة المادية لتلك الشركات لرفع كفائتها ولكي تتمكن من الترابط مع
المستثمرين مباشرةً بشكل أسرع.
كيف تعمل منصة ليندو للتمويل الجماعي
منصة ليندو
الإلكتورنية تقدم خدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال بعض الإجراءات
البسيطة على النحو التالي:
يتم التسجيل في
المنصة الإلكترونية مع الإجابة على عدد من الأسئلة.
يتم رفع صور من بعض
المستندات.
يتم تقييم المخاطر
التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة التي بصدد التقديم للحصول على تمويل.
يتم تقديم التمويل
بالمبلغ المحدد واستلام المبلغ من خلال الحساب البنكي، وذلك بعد الحصول على موافقة
المستثمرين على تمويل المشروع.
يتم تحديد مواعيد
لتسديد مبلغ التمويل، وبعد إنتهاء سداد المبلغ بالكامل يمكن لصاحب التمويل
الاقتراض مرة أخرى من منصة ليندو
لأكثر من مرة.
طريقة التسجيل في منصة ليندو للتمويل الجماعي
تحرص منصة ليندو
على
التواصل بشكل مباشر مع جميع العملاء لاستقبال كافة الاستفسارات بشكل مباشر من خلال
الرقم 920033026K، وذلك من
الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا من يوم الأحد إلى يوم الخميس، أو من خلال
التواصل النصي على عنوان البريد الإلكتروني [email protected]
ولكي تتمكن من الحصول
على تمويل من منصة ليندو
الالكترونية قم بإتباع الخطوات التالية:
قم بزيارة الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة ليندو
على شبكة الانترنت من خلال هذا الرابط https://lendo.sa/ .
يتم الدخول إلى صفحة التسجيل.
يتم اختيار أيقونة شركة أو أيقومة مستثمر.
يتم وضع علامة الموافقة على الشروط والأحكام.
يتم الضغط على أيقونة تسجيل.
يتم كتابة عنوان البريد الإلكتروني الشخصي.
يتم إنشاء كلمة السر، ومن ثم تأكيدها مرة أخرى.
يتم كتابة رقم الهاتف الجوال.
الانتظار قليلا حتى تصلك رسالة نصية على الهاتف المحمول بها رمز التحقق.
يتم كتابة رمز التحقق في الخانة الصحيحة.
الضغط غلى أيقونة تأكيد.
شروط التمويل من منصة ليندو للتمويل الجماعي
تقدم منصة ليندو
قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يكون الأحد الأقصى لقروض التمويل
الجماعي بداخل المملكة العربية السعودية
بقيمة عشرة مليون ريال في المرة الواحدة،
ذلك مع تطبيق الشروط التالية:
يجب أن تمتلك الشركة
سجل تجاري ساري.
أن يكون مرّ على
تأسيس الشركة على الأقل عاما واحدا.
أن تكون مبيعات
الشركة داخل المملكة العربية السعودية
وصادرة لجهات حكومية أو خاصة.
يتم دفع مبلغ قيمة
التمويل على عدة دفعات تحددها المنصة.
الحد الأقصى لتمويل
عملاء التجزئة هو عشرون ألف ريال لكل فرد في الفرصة الواحدة، ويمكن تكرار التمويل
بعد سداد المبلغ بالكامل.
ليس هناك حد أقصى
لمبلغ تمويل العملاء المؤهلين، فهم يملكون تصنيف محدد في سوق المال.
لا يوجد حد أقصى
لتكرار الحصول على التمويل بشرط سداد المبلغ في المواعيد التي تحددها المنصة.
كانت هذه أغلب
المعلومات حول منصة ليندو
للنمويل الجماعي لفواتير الشركات والمشروعات الصغيرة،
فهي تهدف إلى تأهيل الشركات الصغيرة لتكون شركات أكبر في سوق المال.