الجمعة، 13-08-2021
11:14 ص
تفاصيل
قرار عدم دخول غير المحصنين إلى السعودية
2021 يبحث عدد كبير من الناس عن تفاصيل قرار عدم دخول غير المحصنين إلى
السعودية
2021 حتى تتمكن من معرفة الشروط الممكن تحقيقها
لكي يستطيع الفرد أن يسافر إلى المملكة العربية السعودية
بكل سهولة، قامت الحكومة السعودية
بإصدار بعض القوانين الهامة والتي تهدف من ورائها حماية كل مواطن من الإصابة
بفيروس كورونا.
قرارات
شركة طيران القاهرة الدولي
ألزمت شركة الطيران التي توجد
في مقر القاهرة وما يعرف بالمطار الدولي على كل مواطن أن يتبع الشروط المحددة من
قبل الحكومة السعودية
حتى يتمكنوا من السفر إلى المملكة بهدف الزيارات أو الإقامة.
●وتكون جميع هذه القراراتلكي تضمن الدول من توفير كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الجسم من فيروس كورونا.
●تطبق جميع القرارات على اي مواطن من جميع دول العالم مهما اختلف الهدف وراء السفر إلى السعودية
سواء كان الشخص من احدى اللاجئين أو من المواطنين الذين يحملوا الجنسية السعودية
وقاموا بالسفر إلى دولى أخرى ويريدون العودة إلى موطنهم مرة اخرى.
تفاصيل
قرار عدم دخول غير المحصنين إلى السعودية 2021
قدمت الحكومة السعودية
بعض
القرارات الهامة والخاصة بعمليات السفر داخل أو خارج السعودية
بعد انتشار فيروس
كورونا بطريقة سريعة، فيجب على كل مواطن أن يطلع على تفاصيل قرار عدم دخول غير المحصنين إلى السعودية
2021 فأقرت أنه لايمكن لأي شخص غير متناول المصل الخاص
بالحماية من فيروس كورونا إلى البلاد، حتى لا يكون سبب في نقل الفيروس بين عدد كبير من المسافرين.
●لابد من أجراء الفحص pcr لكل مواطن يريد السفر إلى السعودية
والتأكد من نتيجته وأن هذا المواطن لا بحمل أي أعراض فيروس كورونا داخل جسمه، يتم عمل هذا التحليل لكل الأشخاص التي تحتوي على عمر يزيد عن 8 سنوات.
●يجب أن يتم هذا التحليل قبل القيام بالسفر إلى السعودية
بحوالي 72 فقط لضمان عدم إصابة المواطن بالفيروس بطريقة سريعة.
●يتم الذهاب إلى الحجر الصحي المحدد من قبل المطار الخاص بكل دول قبل أن يتم إقلاع الطائرة إلى السعودية
، وتكون مدة هذا الحجر حوالي 7 أيام فقط وبعد أن يتم تمام هذه المدة لابد من إعادة الفحص الدموي للجسم والشامل للتأكد من سلامة الجسم وخلوه من فيروس كورونا.
الفئات
المستثناة من قرار عدم دخول غير المحصنين
للسعودية
هناك مجموعة من الفئات التي لا
تطبق عليها هذه الشروط والتي لا تنضم إلى تفاصيل قرار عدم دخول غير المحصنين إلى السعودية
2021 وذلك تبعاً للقرارات الدولية التي
قدمتها المملكة العربية السعودية
، ولابد من تقديم معظم الأوراق التي تثبت
استحقاقية استثنائهم من هذه القواعد، وتكون هذه الفئات كما يلي:
●يعتبر العمالة المنزلية التي تعمل كمرافق لأي شخص يريد السفرإلى السعودية
والمواطنين وكذلك زوجة المواطن الذي يريد السفر أن يقوموا بإجراء الحجر المنزلي داخل المنزل في تلك الفترة المحددة للسفر.
●يتم اجراء جميع الفحوصات اللازمة لكل الفئات المستثناه قبل بداية القيام بإجراؤات السفر وبعد الانتهاء من الحجر الصحي داخل المنزل تتأكد من توافر الشروط المستحقة.
●تعتبر جميع الفئات المحصنة مستثناه من قرار عدم الدخول وكذلك جميع الوفود الرسمية المنتقلة إلى السعودية
لأنهم يقوموا بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية بحرص قبل أن ينووا على السفر إلى السعودية
.
●يتم استثناء جميع الدبلوماسين المتتقلين إلى الدول العربية وغيرها من البلاد من هذا القرار لأنهم اكثر الفئات التي تقوم بتناول المصل الحامي من فيروس كورونا بطريقة مستمرة لطبيعة عملهم وانتقالتهم داخل البلاد المختلفة.
وفي نهاية المقال بعد أن تفاصيل قرار عدم دخول غير المحصنين إلى
السعودية
2021 فيمكنك الاطلاع على جميع الشروط الهامة
لتحقيقها لكي تتمكن من السفر والانتقال إلى السعودية
بكل سهولة وحماية عائلتك
وجميع الأفراد من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد.