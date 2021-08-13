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ما هي المادة 13 من نظام الخدمة المدنية

ما هي المادة 13 من نظام الخدمة المدنية
ما هي المادة 13 من نظام الخدمة المدنية
Native
الجمعة، 13-08-2021 11:08 ص
ما هي المادة 13 من نظام الخدمة المدنية يتساءل البعض عن ما هي المادة 13 من نظام الخدمة المدنية، فمن المعروف أن الخدمة المدنية هي التي يتركز دورها في المملكة العربية السعودية في الإشراف على الخدمات التي تقدمها جميع المؤسسات وقانون الخدمة يعد من القوانين التي لا غنى عنها في السياسة السعودية والدستور الخاص بها لكل العاملين في الدولة، فهو المسؤول عن ترتيب دور الموظف في المكان الذى يعمل به ويضمن له حقوقه من رواتب وزيادات مختلفة.
ما هي المادة 13 من نظام الخدمة المدنية
وضعت المادة 13 من قانون الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية على عدد من الركائز الأساسية التي تضمن دور وحق الدولة في عمل الموظف، من خلال مؤسساتها وامتناعه عن عدد من الأمور التي تعطل سير العمل وأداؤه لمهامه من خلال ما يلى:
لا يحق للموظف أن يعمل بنص القانون في التجارة بطريقة رئيسية مباشرة أو غير ذلك لأن ذلك يمنعه عن أداء واجباته التي كلف بها.
لا يحق للموظف تأسيس شركات مستقلة به أو أن يقبل بعضويات خارجية لشركات أخرى لا تمت لعمله الحكومي بصلة، أو أن يترأس أي عمل إداري خاص به ويترك عمله الأساسي للحصول على الراتب فقط وهنا يحق لمدير المؤسسة أن يقوم بعقابه وفقا للوائح العمل أو فصل إذا ثبت عليه ذلك الأمر.
المادة الثالثة عشر من شأنها أن تهتم بحال الموظف أيضا وليس بحق الدولة فحسب فهي، تضع له القواعد الواضحة ليعرف ما له من حقوق وواجبات أيضا وليس الدولة فقط، فبالتالي إذا تم اكتشاف لجوء الموظف للتحايل على القانون الإداري للعمل بنص هذه المادة فإنه يمنع من استكمال مهام عمله، لأنه جمع العملين في آن واحد، ولكن أي وقت غير رسمي دون وقت العمل فمسموح به فقط للشخص أن يلجا فيه لعمل خاص لأنه لا يضر بوقت العمل الرسمي.
نظام الخدمة المدنية
نظام الخدمة المدنية للتوضيح يعد هو قانون الخدمة السعودية والذى قد تم اعتماد العمل به منذ فترة كبيرة جدا بتاريخ 10/7/1397هـ،  ويقوم هذا النظام على عدد من القوانين والمواد الواضحة التي تصل إلى حوالى 40 مادة دستورية وقد تم تعديل البعض منها في الآونة الأخيرة وتشتمل هذه المواد على عددا من الأساسيات وهى:-
تحديد المهام الإشرافية الخاصة بوظائف الخدمة المدنية.
تحديد واجبات الموظف وحقوقه لدى الخدمة المدنية.
ترتيب سلم العلاوات والمرتبات والبدلات الوظيفية والإجازات الخاصة بالخدمة المدنية في أي مؤسسة من المؤسسات.
تحديد الأحكام لتخصص الموظف وفصله عن باقى الموظفين عند صرف الكفاءات وبدلات التميز والإعارة وغيرها.
سلم رواتب الموظفين بالخدمة المدنية وعلاقته بنص المادة 13
الخدمة المدنية ونص المادة 13 ينص على الربط بين ما  يعتبر سلم رواتب الموظفين كجدول أعمال سنوي لكل مؤسسة حكومية تضم الرواتب الشهرية عن كل عام وما بين المخالفة للعامل أو الموظف لقوانين العمل، فهذا يحدد الدرجات والجزاءات التي يحصل عليها عند المكافاة أو العقاب ويشمل هذا الجدول أو السلم 15 درجة تختلف فيها الرواتب والدرجات الوظيفية والتخصصات على النحو التالي:
يبدأ السلم من الدرجة الأولى يبدأ فيها الموظف بالدرجة صفر ويحصل على الأساسي فقط من إجمالي عمله وهو 3000 ريال سعودي.
ثم وصولا إلى الدرجة الخامسة عشر براتب أساسي يصل إلى 21000ريال سعودي.
ختاما تعد المادة 13 من نظام الخدمة المدنية هي أحد أهم الأنظمة في السعودية التي تعمل على ضمان حقوق الدولة والموظف، فهي تنظم العلاقة بشكل مثالي فيعرف الموظف ما له وما عليه.
 

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