الجمعة، 13-08-2021
11:15 ص
تفاصيل
قرارات رفع القيود
عن السفر السعودية
1442/1443 الجديدة حددت
المملكة العربية السعودية
تفاصيل قرارات رفع القيود
عن السفر السعودية
1442/1443
الجديدة، هذه نتيجة انتشار فيروس كورونا الجديد، سنتعرف على قرار المملكة
العربية السعودية
بمنع السفر إلى البلاد في مقالنا وكذلك موعد إعادة فتح السفر
وتخفيف القيود المقترحة في الفترة السابقة. المزيد عن هذه القرارات وتفاصيل شروط
السفر من وإلى المملكة العربية السعودية
وكافة التفاصيل حول العزلة.
تفاصيل قرارات رفع القيود عن
السفر السعودية 1442/1443 الجديدة
اعتبارًا من 17 مايو 2021 ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية
الكثير عن تفاصيل قرارات رفع القيود
عن السفر السعودية
1442/1443 الجديدة ،
وأن المواطنين من خارج المملكة العربية السعودية
سيتمكنون من السفر دوليًا والعودة
إلى المملكة.
سيكون المطار الدولي مفتوحًا لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيه ، ولكن
السفر يخضع لشروط وإجراءات وإجراءات وقائية معينة يجب على المسافرين عدم تحملها ،
وتخضع هذه الإجراءات باستمرار للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة والمدنية
هيئة الطيران وفق الوضع الراهن للوباء.
شروط السفر الدولي إلى المملكة العربية السعودية
أعلنت المملكة العربية
السعودية
عن تنفيذ بعض تفاصيل قرار رفع قيود السفر السعودية
الجديدة 1442/1443
وإجراءات دخول وخروج الركاب من المملكة ، وأصدرت إدارة الطيران المدني عدد من
الشروط العودة ، وأهمها:
قبل 72 ساعة من المغادرة، قم بالتسجيل في مكان الإقامة، يُعفى السياح الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين لم يتم تطعيمهم من هذا الإجراء.
يجب أن يخضع جميع الملقحين للحجر الصحي لمدة أسبوع بأحد الفنادق والإقامة المعتمدة من الحكومة في المدينة، ويكون الفحص في اليومين الأول والسابع من الوصول، وتضاف تكلفة الحجر الصحي المؤسسي إلى تذكرة الطيران.
الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة ويجب تحصينه.
المواطنون السعوديون ومن حصلوا على لقاح Covid-19 المعتمد أو جرعة واحدة قبل 14 يومًا على الأقل، وتستثنى هذه الفئة من الحجر الصحي.
يجب أن يكون لدى المسافر تأمين صحي ساري المفعول لتغطية علاج كوفيد ، باستثناء مواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
الدول المحظور السفر للمملكة العربية السعودية
أصدرت وزارة الداخلية تفاصيل قرارات رفع القيود
عن السفر
السعودية
1442/1443 الجديدة وبيانا تحظر فيه السفر إلى الدول التي ينتشر فيها
فيروس كورونا، أو في المواقف العسكرية أو الصعبة، حرصا على سلامة المواطنين
السعوديين حول العالم، وجاءت أسماء الدول المحظورة على النحو التالي (ليبيا، سوريا،
لبنان، إيران، أرمينيا، الصومال، أفغانستان، فنزويلا، بيلاروسيا)
تحميل تطبيق توكلنا
يجب على جميع المسافرين سواء من المملكة العربية السعودية
أو المملكة العربية السعودية
التسجيل وتتبع صحتهم الشخصية في تطبيق توكلنا لمعرفة
المزيد عن قرار رفع قيود السفر عن السعودية
الجديدة 1442/1443 ، كما هو منصوص عليه
من قبل وزارة الصحة و iPhone أو
نسخة من التطبيق المتوافق مع جهاز Android ،
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معلومات حول الحجر الصحي بالمملكة
سيخضع
جميع الركاب الذين يصلون إلى المملكة العربية السعودية
للحجر الصحي المؤسسي لمدة 7
أيام من الوصول إلى المملكة وثلاثة أيام للممارسين
الصحيين الذين لديهم PCR سلبي
في نهاية الفتر في المنزل، أما عن الفئات
التالية فهى ستبعدة من الحجر الصحي المؤسسي:
جميع المواطنون وزوجاتهم وأزواجهم والأبناء وعاملات المنازل سيخضع غير المحصنين للحجر الذاتي لمدة 7 أيام واختبار PCR في اليوم السادس من الحجر الصحي
العاملات المنزليات الملقحات والعاملين لدى السكان الملقحين.
الملقحات.
الوفود الرسمية.
الدبلوماسيون وحاملو التأشيرات الدبلوماسية وأسرهم المقيمة.
ممارس صحي يعمل في القطاع الحكومي وكذلك القطاع الخاص وأسرهم دون الثامنة عشر من العمر (تجاوز عمر عائلاتهم 18 عامًا ولن يتم إعفاء الممارس الصحي الذي يعمل في القطاع الخاص من الحجر الصحي المؤسسي).
ممارس صحي محصن يعمل في القطاع الخاص وذلك حسب تطبيق ثقتنا.
نكون قد وصلنا بذلك لنهاية المقال وقدمنا لكم الكثير حول تفاصيل
قرارات رفع القيود
عن السفر السعودية
1442/1443 الجديدة ومن هم المعافون من
الحجر الصحي وطريقة التسجيل من خلال التطبيقات مثل تطبيق اعتمرنا لمتابعة الحالات
الصحية.