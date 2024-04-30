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فيديو يوثق رد فعل غير متوقع لفتاة طنطا قاتلة صديقتها بعد الحخكم بإعدامها

شاهد.. اعترافات غريبة لمضيفة طيران قتلت ابنتها أمام القاضي في المحكمة

فيديو يوثق رد فعل غير متوقع لفتاة طنطا قاتلة صديقتها بعد الحخكم بإعدامها

حججط
المتهمة
الثلاثاء، 30-04-2024 01:32 م


وثق مقطع فيديو ردة فعل غريبة لفتاة بعد الحكم عليها بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقتها في القضية المعروفة إعلاميا ب "طالبة طنطا".

وأظهر الفيديو، الفتاة وهي تقف داخل قاعة المحكمة، وتسمع الحكم الصادر ضدها من القاضي، وبدت متماسكة.

وفي اللقطات التالية من الفيديو، ظهرت الفتاة وهي تضحك وتوجه كلمات غير مفهومة لأحد الصحفيين الذي يقوم بتصويرها، وذلك أثناء إيداعها داخل القفص في المحكمة استعداد لترحيلها إلى السجن.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية في طنطا على جثة طالبة تدعى «فرح»، وتبلغ من العمر 18 عامًا، وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة، صديقة المجني عليها وآخر، وتم ضبطهما.

وقالت المتهمة أمام جهات التحقيق أنها قتلت صديقتها طعنا، داخل شقتها، بعد شجار بينهما بسبب خلافات سابقة، ثم سكبت البنزين على الجثة التي كانت ملقاة على السرير، وأشعلت فيها النار، ثم قامت بإطفاء الحريق، خشية امتداد النيران واتساع مكان الحريق وبعد ذلك أغلقت الشقة وغادرت، وتركت الجثة داخلها لمدة 3 أيام"، وبعد ذلك قامت بتقطيع الجثة وتخلصت منها بمساعدة صاحب الشقة.

 


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