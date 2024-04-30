شاهد.. اعترافات غريبة لمضيفة طيران قتلت ابنتها أمام القاضي في المحكمة





أدلت المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس، باعترافاتها أمام محكمة جنايات القاهرة.

وقالت المضيفة المتهمة : " حضرت جلسة روحانية في مكان قريب من الأهرامات في مصر، وكان فيها طقوس غريبة، وحضرها حوالي 15 شخص بينهم 6 مصريين، والجلسة كانت لاستشعار الطاقة الإيجابية وترتيب الأفكار، والتأمل، وشفت ناس غريبة، وشفت سيدنا عيسى وسيدنا موسى". حسب المصري اليوم.

المهدي المنتظر

وتابعت: " كان في شخص إيطالي، ووجدته يأتي ناحيتي ولمس رأسي، وأشار بحركات غريبة بيديه، وقال لي أنا المهدي المنتظر وعمل لي جلسة علاج روحاني".

وأضافت:" بعد جلسة العلاج الروحاني، تغيرت وبقيت خائفة من الجميع، وكان بتجيلي أفكار بأن أتخلص من حياتي، وقتها طلبت من زوجي الانفصال وسافرت إلى تونس، وبعد مرور 10 أيام عقب زوال النوبة الروحانية عني، قلت لزوجي إني تعبانة وبعاني من نوبة روحانية، وقتها قرأ قرآن كريم، وأسماء الله الحسنى.

قتل

وواصلت:"يوم الواقعة، شفت رؤية وشعرت بحالة روحانية، وبعدها دخلت المطبخ ومسكت السكينة في إيدي كنت هخلص على نفسي ولكن بسبب ارتباطي بابنتي قلت أخلص على بنتي عشان تعيش معايا في عالم الروحانيات وما أسبهاش لوحدها في الدنيا هنا، وخنقتها".