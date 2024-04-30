فيديو.. لاعبة في بطولة الجمهورية للدراجات تتعمد إسقاط زميلتها





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لمتسابقة في بطولة الجمهورية للدراجات، وهي تتعمد إسقاط زميلتها.

وأظهر الفيديو لاعبة المنتخب الوطني المصري شهد سعيد، وهي تعتدي على اللاعبة الناشئة جنة عليوة، حيث أوقعتها من على دراجتها في الأمتار الأخيرة للسباق.

وذكرت وسائل إعلامية، أن اللاعبة أصيبت بكسر في الكتف، وتعاني من فقدان مؤقت للذاكرة، بالإضافة لكدمات متفرقة في الجسد وتعرضها لتشنجات.