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خبير يكشف حقيقة وصول الدولار إلى 60 جنيهاً الفترة القادمة

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الأحد، 17-11-2024 02:23 م

 

تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن البرنامج سينتهي في عام 2026.

 

كما أشار إلى أن البنك المركزي قام بتحرير سعر الصرف بعد أن تأكد من توفر حصيلة دولارية كافية في الجهاز المصرفي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل.

ونفى الفقي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج 'صباح البلد'، على قناة صدى البلد، الشائعات المتداولة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري، والتي تدعي أن سعر الدولار قد يصل إلى 70 أو 60 جنيها، مؤكدًا على أن هذه الأنباء غير صحيحة، وأن الهدف من نشر مثل هذه الشائعات هو محاولة ضرب استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن أي قرار متعلق بتعويم جديد للعملة سيكون رسميًا وسيم الإعلان عنه بشفافية من قبل الجهات المعنية.


أسعار الدولار في 10 بنوك :


البنك الأهلي المصري: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.


بنك مصر: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.


بنك القاهرة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.


البنك التجاري الدولي: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.


بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.


بنك قناة السويس: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.


بنك كريدي أجريكول: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.


بنك التعمير والإسكان: 49.24 جنيه للشراء، و49.34 جنيه للبيع.


مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

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