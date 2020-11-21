تفاوت أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه رغم هذا الأمر

السبت، 21-11-2020
03:35 م
الطيب حسين
شهد سعر صرف الدولار
أمام الجنيه
تفاوتًا في الأسعار بين البنوك العاملة في مصر اليوم السبت، رغم عدم وجود تعاملات.
وبلغ سعر الدولار
فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وسجل السعر فى بنك القاهرة 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
فى البنك المركزى المصرى 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
فى البنك الأهلى المصرى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار
فى بنك مصر 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
فى بنك عودة 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
بينما بلغ سعر الدولار
فى بنك الإسكندرية 15.57 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع.