سعر مختلف اليوم.. مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك رسميًا

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، استقرارًا في بداية التعاملات، بعد انخفاضه أمس في عدد من البنوك، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.77 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عند 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه مستوى 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.78 جنيه للشراء، 50.88 جنيه للبيع.