بعد بيان المركزي.. سعر الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعه، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، في البنوك وشركات الصرافة.

وظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، أن مصر قامت ببيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 984.9 مليون دولار لأجل عام، وذلك في عطاء يوم الإثنين الماضي بمتوسط عائد بلغ 4.250%.

وكان"المركزي" المصري قد طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار في فبراير الماضي، وبلغ العائد عليها 4.25%.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 50.74 جنيه، وسعر البيع 50.88 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، جاء سعر الدولار عند 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة استقر سعر الدولار عند 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

كما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.75 جنيه للشراء، و 50.85جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

أما في بنك قناة السويس، فقد وصل سعر الشراء إلى 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

الدولار والجنيه المصري

سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول

وفي بنك كريدي أغريكول (CA)، بلغ سعر الشراء 50.74 جنيه للشراء، و50.84 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار داخل بنك التنمية الصناعية، عند 50.91 جنيه للشراء، 51.10 جنيه للبيع.