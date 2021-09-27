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تعرف علي سعر الدولار اليوم في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
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الإثنين، 27-09-2021 08:50 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الاثنين 27 سبتمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
 

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