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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأحد، 30-05-2021 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 30 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
 

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