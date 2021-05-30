الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 30-05-2021
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 30 مايو حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72
جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل
في بنك القاهرة
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .