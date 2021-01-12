تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الثلاثاء، 12-01-2021
09:04 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 12 يناير حالة من
التراجع حيث سجل 15.65 جنيه للشراء بينما سجل أمس 15.70 جنيه .
و سجل الدولار
في البنك
الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في البنك
المصري الخليج
ي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو
ظبي الإسلامي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك المركزي
المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .