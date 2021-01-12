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تراجع جديد للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 12-01-2021 09:04 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 12 يناير حالة من التراجع حيث سجل 15.65 جنيه للشراء بينما سجل أمس 15.70 جنيه .
و سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في  البنك المصري الخليجي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك المركزي المصري 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
 

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