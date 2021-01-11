الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 11-01-2021
08:56 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 11 يناير حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في
بنك مصر
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية
15.61
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في البنك
الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك العربي
الأفريقي الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .