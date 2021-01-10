الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 10-01-2021
08:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 10 يناير ارتفاع طفيف
بمقدار 3 قروش ، حيث سجل اليوم 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70
جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي
المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك
الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع
سجل 15.75 جنيه .
كما سجل أعلي سعر
في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل أقل سعر
في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .