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تحرك الأخضر.. كم سجّل سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي تثبيت الفائدة؟

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الخميس، 12-09-2024 02:13 م


شهد سعر الدولار تباينا خلال تعاملات اليوم مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية، حيث شهدت العملة الخضراء تحركاً بسيطاً مقابل الجنيه.

ويأتي هذا بعد أيام قليلة من قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة دون تحرك جديد.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.10 جنيه للشراء، و50.10 جنيه للبيع، وسط تحركات طفيفة وفقاً لمتعاملين.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.31 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي مستوى 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.34 جنيه للشراء، و48.44 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى مستوى 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.356 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.

 

 

 

 

 

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