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بعد ارتفاع ملحوظ.. سعر الدولار الآن في البنوك رسمياً

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بعد ارتفاع ملحوظ.. سعر الدولار الآن في البنوك رسمياً

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الأحد، 01-09-2024 02:40 م


تراجعت أسعار الدولار اليوم الأحد 1-9-2024 في بداية تعاملات الأسبوع، حيث سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية انخفاضا بقيمة 4 قروش للدولار الواحد مقابل الجنيه في البنك الأهلي، بينما استقر سعر الصرف في البنك المركزي المصري دون تغيير، ويأتي ذلك عقب تسجيل خسائر بقيمة 18 قرشا للدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي.

وترصد السطور التالية سعر الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك المصرية.

 

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 48.55 جنيه للشراء مقابل 48.68 جنيه للبيع، دون أي تغيير عن آخر سعر له الخميس الماضي.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري تراجعا بقيمة 4 قروش اليوم ليسجل 48.53 جنيه للشراء مقابل 48.63 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.57 جنيه للشراء، ونحو 48.67 جنيه للبيع صباحا.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

 

فيما سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر تراجعا بقيمة 4 قروش اليوم في آخر انخفاض له، ليسجل 48.53 جنيه للشراء مقابل 48.63 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.57 جنيه للشراء، ونحو 48.67 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدولار اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 48.53 جنيه للشراء مقابل 48.63 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.57 جنيه للشراء، ونحو 48.67 جنيه للبيع خلال بداية التعاملات.

 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

 

وبلغ سعر الدولار اليوم الأحد في بنك القاهرة 48.53 جنيه للشراء مقابل 48.63 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.53 جنيه للشراء، ونحو 48.67 جنيه للبيع.

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