ارتفع 2%.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم أمام الجنيه





واصل الجنيه الارتفاع مقابل الدولار خلال آخر 20 يوما مسجلا زيادة 2% إلى 48.52 جنيه لكل دولار خلال تعاملات البنوك اليوم من 49.55 جنيه لكل دولار في 13 أغسطس الماضي وهو أعلى مستوى وصل له خلال آخر 5 أشهر من بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي بالبنوك الكبرى.

ومر سعر الجنيه خلال آخر شهر بحالة من التذبدب صعودا تارة وانخفاضا تارة أخرى بفعل خروج جزءا من الأموال الساخنة من أذون الخزانة المحلية بمصر وسط حالة من القلق حول زيادة مخاطر التوترات الجيوسياسية بالمنقطة قبل أن تعود للدخول مجددا بعد استقرار الأوضاع.

وحافظ الدولار على استقراره أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة والشركات العاملة في السوق المصرية، وذلك قبل ساعات من إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لقرارها بشأن أسعار الفائدة، وسط التوقعات بتثبيتها للمرة الثالثة على التوالي.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك SAIB نحو 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي 48.52 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.