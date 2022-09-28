بعد قفزة مفاجئة أمس.. سعر الدولار الآن في البنك المركزي والبنوك المصرية

الأربعاء، 28-09-2022
02:03 م
استقر سعر الدولار
مقابل الجنيه اليوم الأربعاء على
المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة أمس ، ليصل إلى
مستويات 19.54 جنيه لـ الدولار
الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18
جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، و18.97 في 1 أغسطس الماضي أي
ارتفع 57 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.
وفي البنك المركزي المصري سجل متوسط أسعار الدولار
أمام
الجنيه المصري 19.46 جنيه للشراء و 19.53 جنيه للبيع.
وعن سعر الدولار
اليوم في مصر 2022 على صعيد الأسعار المحلية ، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار
اليوم ما بين "19.44 - 19.51" جنيه للشراء، و"19.52 - 19.54"
جنيه للبيع.
الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي
وعن أسعار الدولار
مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم
، سجل 19.46 جنيه للشراء، و19.52 جنيه للبيع بعد 19.24 الاثنين 5 سبتمبر بزيادة 28
قرشا.
الدولار
مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي اليوم
سجل 19.46 جنيه للشراء ، كما سجل الدولار
مقابل الجنيه المصري
في البنك الأهلي 19.52 جنيه للبيع ضمن أسعار العملات اليوم في مصر.
أقل سعر للدولار اليوم
وضمن أسعار الدولار
اليوم سجل الدولار
أمام الجنيه أقل
مستوى للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 19.44 جنيه.
وفي بنك قناة السويس سجل الدولار
19.44 جنيه للشراء و
19.54 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار اليوم
وعن أعلى سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري
اليوم الأربعاء ، فسجل أعلى مستوى للبيع ليصبح 19.54 جنيه في البنك المصري الخليجي
والعربي الإفريقي، وشهد سعر الدولار
والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة
التعاملات البنكية.
وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار
في البنك
التجاري الدولي 19.48 جنيه للشراء 19.54 جنيه للبيع، وفي العربي الأفريقي سجل
الدولار
19.46 جنيه للشراء، و19.54 جنيه للبيع.