قفزة مفاجئة للدولار أمام الجنيه بجميع البنوك في مصر

الخميس، 08-09-2022
12:43 م
ارتفع سعر صرف الدولار
مقابل الجنيه في كل البنوك العاملة بمصر تقريبًا، مع
منتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث ارتفع 4 قرةش مرة واحدة، مقارنة بمستواه في بداية
تعاملات اليوم.
سعر الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك مصر
: 19.26 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
بنك الإسكندرية: 19.25جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، بزيادة قرش.
بنك القاهرة: 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.
البنك التجاري الدولي: 19.28 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بزيادة 4
قروش.
البنك العربي الأفريقي: 19.24 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بزيادة 4
قروش.
بنك قناة السويس: 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.31 جنيه للشراء، و19.34 جنيه للبيع، بزيادة 4
قروش.
بنك كريدي أجريكول: 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع.
بنك البركة: 19.20 جنيه للشراء، و19.30 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.