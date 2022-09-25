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أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق.. قفزة جنونية في أسعار الدولار اليوم الأحد

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الدولار
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الأحد، 25-09-2022 08:56 ص

قفزت أسعار الدولار اليوم الأحد في السوق العالمية، قفزة جنونية أمام سلة العملات الرئيسية، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ) والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية.

وقفز مؤشر الدولار، بنسبة 1.710 بالمئة إلى مستوى 112.815 نقطة  بعد 109.285 نقطة يوم الثلاثاء الماضي 20 سبتمبر ، وارتفع من مستوى افتتاح التعاملات، عند 110.995 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 113.00 نقطة، بحسب "وول ستريت جورنال".

سعر الدولار
وارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأحد ، متخطيا أعلى مستوى له في 20 عامًا إذ وصل أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق،  على خلفية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، الأربعاء 21 سبتمبر.
وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في أسعار الفائدة بهذا الحجم، وترفع هذه الزيادة سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي إلى نطاق يتراوح بين 3٪ و3.25٪.

أسعار الدولار اليوم
استقرت سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد على المستوى المحلي ، في معظم البنوك العاملة في مصر بعد زيادة مفاجئة يوم الأربعاء الماضي 21 سبتمبر بمنتصف التعاملات 5 قروش دفعة واحدة  والثلاثاء قرشين ، ليصل إلى مستويات 19.52 جنيه لـ الدولار الواحد بعد أن كان أقصى سعر له يوم 1 سبتمبر 19.18 جنيه للشراء و19.24 للبيع في البنك الأهلي المصري، أي ارتفع 28 قرشا منذ هذا اليوم، فيما سجل الخميس الماضي 19.42.
 

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