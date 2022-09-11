ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه 3 قروش مرة واحدة

الأحد، 11-09-2022
03:35 م
شهد سعر الدولار
اليوم الأحد، ارتفاعا بمقدار 3 قروش، في البنوك المصرية
والعربية والأجنبية.
بلغ سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.29جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع، وصعد
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر نحو 19.29
جنيه للشراء و19.35 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار
في البنك التجاري الدولي نحو 19.31 جنيه للشراء ، بينما
سجل نحو 19.37 جنيه للبيع.
أسعار الدولار
اليوم شراء
وبلغت أسعار الدولار
اليوم في بنك التعمير والإسكان نحو 19.28 جنيه للشراء، بينما بلغ نحو 19.34 جنيه
للبيع، وحققت أسعار الدولار
في بنك قناة السويس اليوم نحو 19.24 جنيه للشراء
و19.34 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في مصر
حقق سعر الدولار
اليوم في البنك
المركزي المصري عند 19.22 جنيه للشراء، بينما سجل نحو 19.29 جنيه للبيع، وصعد سعر
الدولار
اليوم في بنك البركة إلى نحو 19.20 جنيه للشراء و19.30 جنيه للبيع.
أسعار الدولار
اليوم
بلغت أسعار الدولار
اليوم في بنك المصرف المتحد نحو 19.31 جنيه للشراء
و19.37 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار
اليوم في بنك الإسكندرية نحو 19.31 جنيه
للشراء، بينما وصل نحو 19.37 جنيه للبيع، وسجلت أسعار الدولار
اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 19.34 جنيه
للشراء، 19.37 جنيه للبيع.