بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك رسمياً





استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه أمس.

كان سعر الدولار ارتفع في 8 بنوك أمس الثلاثاء بين 5 و7 قروش.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.33 جنيه للشراء، و48.43 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.36 جنيه للشراء، و48.46 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.36 جنيه للشراء، 48.46 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.40 جنيه للشراء، 48.50 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.36 جنيه للشراء، 48.46 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.37 جنيه للشراء، 48.47 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.38 جنيها للشراء، 48.48 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.35 جنيه للشراء، 48.45 جنيه للبيع.