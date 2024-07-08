مقارنة بأسعار أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك

استقر سعر
الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.
كان سعر الدولار
هبط في 9 بنوك بنحو 4 قروش أمس الأحد.
سعر الدولار في
10 بنوك
البنك الأهلي
المصري: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.
بنك مصر: 47.90
جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.
بنك القاهرة:
47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.
البنك التجاري
الدولي: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.
بنك البركة:
47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.
بنك قناة
السويس: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.
بنك كريدي
أجريكول: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.
بنك الإسكندرية:
47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع.
بنك التعمير
والإسكان: 47.91 جنيه للشراء، و48.01 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي
الإسلامي: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.