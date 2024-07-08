مقارنة بأسعار أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس.



كان سعر الدولار هبط في 9 بنوك بنحو 4 قروش أمس الأحد.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

بنك مصر: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

بنك القاهرة: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

بنك البركة: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.90 جنيه للشراء، و48 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: 47.94 جنيه للشراء، و48.04 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.91 جنيه للشراء، و48.01 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.