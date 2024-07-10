الأربعاء 10 يوليه 2024
توقيت مصر 23:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تخطى 48.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك بمصر

تحولت لمتهمة.. النيابة العامة تستدعي شيرين للتحقيق معها

استقالة رئيس نادي مودرن سبورت بسبب أحمد رفعت

الشاب صاحب المشاجرة مع محمد رمضان يكشف عن الكلمة التي استفزت الفنان

وزارة السياحة: صورة لـ كيم كاردشيان تسبب في استرداد مصر أجمل تابوت

فيديو جديد يظهر لحظة ضرب محمد رمضان بالقلم في الساحل

أول قاض سيتم إعدامه.. ماذا قال قاتل زوجته شيماء جمال بعد تأييد الحكم

ماذا قال زوج الكويتية التي عثر على جثتها في السعودية أمام النيابة؟

فيديو صادم لمعتقل فلسطيني بعد إفراج الاحتلال عنه عقب 9 أشهر من الأسر

سماع أصوات من مقبرة أحمد رفعت.. والأهالي يتجمعون حولها قبل وصول رجال الشرطة

تخطى 48.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك بمصر

دولار
ا
الأربعاء، 10-07-2024 01:50 م


استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

 

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

 

بنك مصر: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

 

بنك القاهرة: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

 

بنك البركة: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

 

بنك قناة السويس: 48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 48.06 جنيه للشراء، و 48.16 جنيه للبيع.

 

بنك الإسكندرية: 48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.

إقرأ ايضا

357

بعد أيام من ارتفاعه.. سعر الدولار الآن في البنوك

Screenshot_20240708_132436

آخر تطورات التكنولوجيا في العالم | ابتكارات حديثة

دولار

مقارنة بأسعار أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك

أخبار متعلقة

357

بعد أيام من ارتفاعه.. سعر الدولار الآن في البنوك

دولار

مقارنة بأسعار أمس.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك

19_2024-638464669921680673-168

سبب ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ في البنوك وهذا سعره اليوم

36

الدولار يصعد ويقترب من رقم لم يحققه منذ شهرين

2024_1_31_10_5_7_981

بعد القفزة الكبيرة.. سعر الدولار الآن في البنوك رسمياً

الدولار

بعد إجازة طويلة.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك