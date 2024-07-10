تخطى 48.. سعر الدولار اليوم في 10 بنوك بمصر

استقر سعر الدولار
مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 10
بنوك
البنك الأهلي المصري:
48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.02 جنيه
للشراء، و48.12 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.03
جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي:
48.02 جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.
بنك البركة: 48 جنيها
للشراء، و48.10 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
48.03 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول:
48.06 جنيه للشراء، و 48.16 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 48.02
جنيه للشراء، و48.12 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان:
48 جنيها للشراء، و48.10 جنيه للبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي:
48.08 جنيه للشراء، و48.18 جنيه للبيع.