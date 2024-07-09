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بعد أيام من ارتفاعه.. سعر الدولار الآن في البنوك

الثلاثاء، 09-07-2024 01:58 م


حقق سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 استقرارا في موقع البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في السوق المحلية .

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.86 جنيه للشراء و 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 47.87 جنيه للشراء 47.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى47.87 جنيه للشراء 47.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية47.87 جنيه للشراء 47.97 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بنك cib

سجل سعر الدولار اليوم في بنك cib نحو 47.89 جنيه للشراء و 47.99 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في البنك المركزي

استقر سعر اليورو في  البنك المركزي وسجل 51.83 جنيه للشراء و 51.98 جنيه للبيع.

 

اليورو في البنك الأهلي

جاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 51.79 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر في آخر تحديث له بنحو  51.79 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية نحو 51.77 جنيه للشراء و 51.96  جنيه للبيع.

 

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سجل سعر اليورو اليوم في بنك cib نحو 51.81 جنيه للشراء و 51.99  جنيه للبيع.

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