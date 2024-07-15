بعد تخطيه 48 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم





شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، في بداية التعاملات، استقرارا بعد آخر انخفاض له أمس، وفيما يلي آخر تحديث لـ أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة من البنوك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، استقر عند 47.9 جنيه للشراء، 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، سجل 47.9 جنيه للشراء، 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، سجل 47.9 جنيه للشراء، 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الاثنين 15 يوليو 2024، استقر نحو 47.89 جنيه للشراء، 47.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك التجاري الدولي، اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، استقر عند 47.9 جنيه للشراء، 48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 15 يوليو 2024، سجل نحو 47.89 جنيه للشراء، 47.99 جنيه للبيع.