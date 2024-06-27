سبب ارتفاع الدولار بشكل مفاجئ في البنوك وهذا سعره اليوم





أرجع نائب رئيس بنك بلوم السابق، طارق متولي، ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري أمس، إلى تطبيق البنك المركزي سياسة العرض والطلب في تحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأوضح أن هناك ارتفاعًا في الطلب على الدولار بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، تزامنًا مع انخفاض العوائد الدولارية لقناة السويس نتيجة التوترات السياسية، مما أدى إلى تحرك سعر الدولار أمام الجنيه بضعة قروش منذ أمس.

وزاد سعر الجنيه أمام الدولار من مستوى 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع قبل إجازة عيد الأضحى إلى 48.26 جنيه للشراء، 48.36 جنيه للبيع، وفق أسعار البنك المركزي.

ويرى متولي، في تصريحاته لشبكة CNN بالعربية، أن تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في نطاق ضيق لا يتجاوز 1%، لا يعد أمرًا مقلقًا، بل مؤشرًا إيجابيًا على التزام البنك المركزي في تطبيق آلية تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، مؤكدًا لن يكون هناك وجود للسوق الموازية في ظل توافر الدولار للمستوردين من خلال القنوات الرسمية.

وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم، وبلغ سعر الدولار الرسمي 47.99 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

وننشر لكم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم، وفقًا لأخر تحديثات المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري، 47.99 جنيه للشراء، و48.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري، 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر، 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة، 47.98 جنيه للشراء، 48.08 جنيه للبيع.