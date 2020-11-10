الدولار يواصل النزيف.. تراجع حاد للعملة الخضراء أمام الجنيه

الثلاثاء، 10-11-2020
09:35 م
الطيب حسين
واصل سعر صرف الدولار تراجعه مقابل الجنيه
حيث سجل انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك العاملة بمصر.
جاء هذا مقارنة بمستواه أمس الاثنين، في حين استقر في أخرى.
في مصرف أبوظبي الإسلامي انخفض سعر الدولار 3 قروش إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
توراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
أما في بنكي القاهرة، وقناة السويس وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا مسجلا 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
كما تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في كريدي أجريكول مسجلًا 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.
كما حافظ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي على مستواه عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.