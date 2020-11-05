الدولار يواصل الاستحواذ على الاهتمام بهذه الأسعار أمام الجنيه

الخميس، 05-11-2020
04:00 م
الطيب حسين
واصل سعر صرف الدولار أمام الجنيه
الاستحواذ على الاهتمام، حيث سجل اليوم الخميس أسعارًا متفاوتة.
وسجل سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وفي البنك الأهلي المصري، بلغ السعر 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر سجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
أما بنك القاهرة، فبلغ السعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وفي العربي الأفريقي سجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
كما بلغ في بنك الإسكندرية، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
وفي التجاري الدولي سجل 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
في حين بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان، 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
وفي قناة السويس سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.
أما بنك البركة فبلغ 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.