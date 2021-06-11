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تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم

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الدولار
Native
الجمعة، 11-06-2021 09:59 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 11 يونيو حالة من الاستقرار حيث سجل 15.67 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.59 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه ، وسجل الدولار في بنك الكويت الوطني أعلي سعر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه، واستقر في بنك الإمارات دبي الوطني 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
 

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