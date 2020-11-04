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ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
الأربعاء، 04-11-2020 09:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 نوفمبر ارتفاع جديد بمقدار قرشين حيث سجل اليوم 15.73 مقابل 15.71 في معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.77 جنيه ، و سجل في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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