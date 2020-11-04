ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية

الأربعاء، 04-11-2020
09:55 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 4 نوفمبر ارتفاع جديد بمقدار قرشين حيث
سجل اليوم 15.73 مقابل 15.71 في معاملات أمس الصباحية .
وسجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.77
جنيه ، و سجل في بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه
، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .