قفزة للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الإثنين، 02-11-2020
10:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 2 نوفمبر ارتفاع مفاجئ حيث سجل 15.71 جنيه
، مرتفعا عن معاملات أمس الصباحية بمقدار 5 قروش .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل
في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ،
وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .