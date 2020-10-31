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تراجع كبير للدولار أمام الجنيه في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
 
السبت، 31-10-2020 09:20 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 31 أكتوبر تراجع كبير بمقدار 5 قروش ، حيث سجل 15.66 جنيه فيما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
و سجل الدولار في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في بنك الكويت الوطني 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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