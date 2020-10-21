الدولار يواصل تراجعه ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 21-10-2020
09:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 21 أكتوبر تراجع جديد بمقدار قرش عن
معاملات أمس الصباحية التي سجلت 15.86 ليسجل اليوم 15.67 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في
مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .