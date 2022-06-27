الدولار يقفز 4 قروش في هذه البنوك مع بداية التعاملات

الإثنين، 27-06-2022
10:21 ص
نقدم
لكم سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصر
ى في بداية تعاملات اليوم الاثنين 27
يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك
العاملة فى مصر
.
سجل
سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصر
ى اليوم الاثنين فى البنك المركزي
18.70جنيه للشراء و 18.81جنيه للبيع .
سعر
الدولار
سجل
سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصر
ى اليوم الاثنين فى بنوك (مصر
ف أبوظبى
الاسلامي ،مصر
إيران للتنمية،العقارى المصر
ي العربي)18.74جنيه للشراء و 18.79جنيه
للبيع.
سجل
سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصر
ى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ، الإسكندرية،الأهلى
المتحد،البركة) 18.73جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.
سجل
سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصر
ى اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى
اجريكول،قطر الوطني QNB ) نحو 18.72جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع.
سجل
سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصر
ى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر
)
نحو 18.71جنيه للشراء و 18.77جنيه للبيع.
سجل
سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصر
ي اليوم الاثنين فى بنوك( فيصل
الإسلامي،المصر
ف المتحد) نحو 18.71 جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.
سجل
سعر الدولار
الأمريكى مقابل الجنيه
المصر
ى اليوم الاثنين فى بنوك ( العربى
الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ،المشرق، اتش اس بى سى HSBC ،أبوظبى
الاول FAB، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصر
ف العربي
الدولي،التنمية الصناعية ) نحو 18.69جنيه
للشراء و 18.79جنيه للبيع.
وتقدم
بنوك مصر
ف أبوظبي الإسلامي ومصر
إيران
للتنمية،العقارى المصر
ي العربي أعلى سعر شراء الدولار
مسجلا 18.74جنيه للشراء.