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أعلى سعر في هذا البنك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية

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الدولار
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الإثنين، 20-06-2022 09:31 ص

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20يونيو 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى البنك المركزي 18.70جنيه للشراء و 18.81جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( مصرف أبوظبى الاسلامي،مصر إيران للتنمية) نحو 18.74جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (التجاري الدوليCIB ،الأهلى المتحد،العقارى المصري العربي، الإسكندرية،البركة ) نحو 18.73جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (كريدى اجريكول ،قطر الوطني QNB )نحو 18.72جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( الأهلى ،مصر) نحو 18.71جنيه للشراء و 18.77جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك (فيصل الإسلامى،المصرف المتحد) نحو 18.71جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى،أبوظبي التجاري ،بلوم ، اتش اس بى سى HSBC ، الامارات دبي الوطني،الكويت الوطني،قناة السويس،المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية ) نحو 18.69جنيه للشراء و 18.79جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين فى بنك أبوظبى الاول FAB، نحو 18.63جنيه للشراء و 18.73جنيه للبيع.

 

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