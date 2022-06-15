الجمعة 17 يونيو 2022
توقيت مصر 16:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاكيرا تستفز بيكيه بوصلة رقص مثيرة مع فنان شهير

المحكمة تغرم محمد رمضان مبلغًا ضخمًا لقناة "إم بي سي"

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. ويكشف مفاجأة عن البديل

الحكومة: تأجيل كل الزيادات المقررة على شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر لهذا السبب

طفلة سعودية في صورة تذكارية مع الأميرة ديانا.. كيف أصبحت الآن؟

بموافقة الزوجة.. مارس الرذيلة مع الأم وابنتها وأرسل الفيديو لطليقها(تفاصيل صادمة)

طارق حامد يُكذّب مرتضى منصور وينشر الدليل

«السيسي» يصدرًا قرارًا بعزل رئيس مجلس الدولة من وظيفته

بايرن ميونخ يمنح «ماني» 3 أضعاف راتبه مع ليفربول.. تعرف على الرقم

حكم دفن الرجل بجوار أمه وأخذ شيئًا من ملابسها في كفنه؟

ADS
 

بعد قفزة جديدة في سعر الصرف.. سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه

2020_3_2_16_30_44_924
الدولار
Native
Teads
الأربعاء، 15-06-2022 01:05 م

واصلت أسعار صرف الدولار بالبنوك المصرية ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فقد سجل سعر صرف الدولار داخل البنك المركزي المصري 18.70 جنيه للشراء، و18.77 جنيه لسعر البيع.
ووفق آخر تحديث لموقع البنك المركزي، سجل سعر صرف اليورو 19.53 جنيه للشراء، و19.61 جنيه لسعر البيع، كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 22.58 جنيه للشراء، و22.67 للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية، سجل سعر صرف الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء، و5.00 جنيه لسعر البيع، وسجل الدينار الكويتي 60.80 جنيه للشراء، و61.31 لسعر البيع.
واستقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا 18.70 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو 19.47 جنيه للشراء، و19.68 جنيه لسعر البيع، وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 22.41 جنيه للشراء، و22.58 جنيه للبيع.
ووفق آخر تحديث للبنك الأهلي، سجل سعر صرف الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء و5.00 جنيهات لسعر البيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 58.50 جنيه للشراء، و61.12 جنيه لسعر البيع.

وفي تعاملات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند 18.70 جنيه للشراء، و18.76 جنيه لسعر البيع.

وسجل سعر صرف اليورو 19.47 جنيه للشراء، و19.68 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 22.41 جنيه للشراء، و22.58 جنيه لسعر البيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات لسعر البيع، ووصل الدينار الكويتي إلى 58.64 جنيه للشراء، 61.12 جنيه لسعر البيع.
 

إقرأ ايضا

cdn4.premiumread

الدولار يسجل أعلى سعر في بداية تعاملات اليوم بهذه البنوك

214467

البنك المركزي يرفع سعر الدولار بشكل مفاجئ

3c8fbf29-a61d-43bf-bcde-0b551ff3e9c2

بيع فندق كورال بـ 67 مليون ريال و«أماكن» تُثمنُ البيعة

أخبار متعلقة

214467

البنك المركزي يرفع سعر الدولار بشكل مفاجئ

627102db4c59b71d940e9b24

الدولار يصعد لأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي

image

الدولار يتخطى هذا الرقم في بداية تعاملات اليوم لأول مرة

209354

بعد الارتفاع المفاجئ.. سعر الدولار يتجاوز الـ 18.70 جنيهًا في هذه البنوك

elaosboa45017

سعر الدولار اليوم.. يرتفع ويسجل هذا الرقم في البنوك

العملات-الأجنبية

ارتفع 11 قرشًا.. سعر الدولار واليورو والريال السعودي مقابل الجنيه المصري