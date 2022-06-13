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البنك المركزي يرفع سعر الدولار بشكل مفاجئ

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الدولار
Native
Teads
الإثنين، 13-06-2022 06:22 م

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين، في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث بشكل مفاجئ.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 18.66جنيه للشراء و 18.74جنيه للبيع .

وارتفع سعر صرف الدولار في جميع البنوك العاملة في مصر، وننشر فيما سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين  13 يونيو 2022.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك ( مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية)  18.70جنيه للشراء و 18.75جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي وصل إلى 18.69 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

 ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين فى بنك الإسكندرية إلى 18.69جنيه للشراء و18.75جنيه للبيع، وفي بنوك:"كريدي أجريكول، قطر الوطني" 18.67جنيه للشراء و 18.75جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين في بنك البركة 18.67جنيه للشراء و18.73جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل 18.65 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفي بنوك:"التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الامارات دبي الوطني" سجل الدولار 18.65 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 18.70جنيه للشراء
 

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