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الدولار يسجل أعلى سعر في بداية تعاملات اليوم بهذه البنوك

cdn4.premiumread
الدولار
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الخميس، 16-06-2022 09:29 ص

يقدم "المصريون" خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022 وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.
و سجل أعلى سعر للشراء اليوم 18.73 جنيه في (مصرف أبو ظبي الإسلامي- بنك مصر إيران للتنمية ).

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

18.69 جنيه للشراء، مقابل 18.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

18.73 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني
18.68 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول
18.71 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي
18.68 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي
سعر الدولار في بنك بلوم
18.68 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

18.73 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد
18.70 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق
18.68 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
18.68 جنيه للشراء، مقابل 18.78 جنيه للبيع.
 

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