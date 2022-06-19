سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

الأحد، 19-06-2022
10:47 ص
استقر سعر الدولار
اليوم الأحد مقابل الجنيه
في 10 بنوك عاملة
في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الخميس الماضي.
أسعار الدولار
اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.
بنك مصر: 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.69 جنيه للشراء، و18.79
جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 18.72 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
بنك البركة: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.