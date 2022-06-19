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سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

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الدولار
Native
Teads
الأحد، 19-06-2022 10:47 ص

استقر سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.72 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
 

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