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سعر الدولار اليوم السبت في مصر تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك

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الدولار
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السبت، 18-06-2022 09:43 ص

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 18 يونيو 2022، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالسوق المحلي، استقرارًا بشكل كبير، حيث سجل في بنك مصر 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم مستويات 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بينما حقق سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وصل  سعر الدولار في البنك المصري الخليجي لـ 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي مستويات 18.70 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

حقق سعر الدولار في البنك الأهلي القطري نحو 18.72 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
 

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