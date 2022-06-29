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الدولار يقفز بشكل مفاجئ في أكبر زيادة له منذ 5 سنوات

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الدولار
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الأربعاء، 29-06-2022 10:39 ص

شهد سعر الدولار أمس في البنوك ارتفاعًا مفاجئًا، بينما شهد اليوم استقرارًا في سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر مع بداية التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.
وصعد الدولار مقابل الجنيه أمس الثلاثاء لأعلى مستوى له في أكثر من 5 سنوات، ليسجل سعر البيع في معظم البنوك 18.81 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم
البنك الأهلي المصري: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.74 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.76 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.74 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.73 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

 

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