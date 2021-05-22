الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 22-05-2021
09:43 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم السبت حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرشين حيث سجل
اليوم 15.66 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في
بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .