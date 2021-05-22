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الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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السبت، 22-05-2021 09:43 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت حالة من التراجع الطفيف بمقدار قرشين حيث سجل اليوم 15.66 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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