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تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الدولار
الدولار
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الأربعاء، 19-05-2021 10:10 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار بنك قناة السويس 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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