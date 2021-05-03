الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 03-05-2021
10:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 3 مايو ارتفاع مفاجئ بمقدار 7 قروش حيث سجل
15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي
المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع 15.72 جنيه
للبيع ، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71
جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك " سي أي بي " 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه ،
وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .