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الدولار يرتفع بشكل مفاجئ أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

أرشيفية
الدولار
 
الإثنين، 03-05-2021 10:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 3 مايو ارتفاع مفاجئ بمقدار 7 قروش حيث سجل 15.73 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.66 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع 15.72 جنيه للبيع ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك " سي أي بي "  15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .  
 

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