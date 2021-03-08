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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الإثنين، 08-03-2021 09:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 8 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري  15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه .
 

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